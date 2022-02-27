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Калейдоскоп
27 февраля 2022, 09:15

Эти попутчики точно отобьют у вас все желание путешествовать - сплошной стресс!

Фото Instagram
Фото Instagram

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многих людей долгий перелет или поездка - задача, которая может заставить поволноваться, но что произойдет, если вам еще и попадется ужасный попутчик?

Кто-то начнет ругаться, а кто-то проигнорирует таких людей. Однако найдется и тот, кто сфотографирует попутчиков и сделает их достоянием общественности. На этих снимках, размещенных в Instagram, запечатлены пассажиры, которые у любого отобьют желание путешествовать.

К сожалению, подобные случаи встречаются довольно часто и, конечно, они становятся сплошным стрессом для всех окружающих. Впрочем, бывают и забавные моменты, однако это редкость.-0-

Фото Instagram

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