Это Австралия, детка! Мужчина записал на видео схватку двух кенгуру у себя во дворе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Австралии недавно в Facebook опубликовал кадры, на которые попала типичная ситуация для этой страны.

Местный житель города Брисбен однажды днем услышал, как его сторожевой пес залаял во дворе. Мужчина по имени Кейси Шолтен решил проверить задний двор, где перед ним и предстала классическая картина для Австралии. В схватке под баскетбольным кольцом сошлись два кенгуру.

Бодрый поединок впечатлил местного жителя, который успел записать на видео сильные удары животных. В итоге один из кенгуру провел "удушающий" прием и одержал победу. После этого они скрылись в лесу, а кадры приобрели популярность в сети, где самый популярный комментарий - "Это Австралия, детка!". -0-