Это чай? Сушеная ромашка? Женщина из Норвегии собрала ведро комаров - фото

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Норвегии за десять дней наловила большое ведро комаров, об этом сообщает портал The Local.

В конце июня женщина по имени Ирмели Темпло принялась собирать насекомых. Это занятие ей пришлось по душе и она не заметила, как успела собрать огромное ведро комаров. Помогла ей в этом ловушка, которая заполнилась за пару дней.

Фото The Local

Избавляться от надоедливых насекомых девушка не стала и теперь думает, что с ними делать. При этом она рассказал изданию, что на четвертый день "охоты", ей уже стало любопытно, сколько комаров наберется. Она сфотографировала свою "добычу" и поделилась кадрами в сети.

Сначала юзеры подумали, что на снимке какой-то необычный чай или сушеная ромашка, однако, узнав правду, оказались в замешательстве, что и выразили в комментариях. -0-