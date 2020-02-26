"Это что за чертовщина?": новый клип Лободы вызвал неоднозначную реакцию у поклонников

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода разместила в сети новое видео на песню "Новый Рим" и вызвала негодование поклонников.

Артистка в новом видео перевоплощается из инопланетянки в привлекательную "королеву танцев" и всячески отрывается под песню. Звезда принимает странные позы, двигается как зомби и, в определенный момент, уровень безумия в видео зашкаливает.

Новый клип Светланы Лободы вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Кто- то посчитал, что "клип такой бредовый" и многих работы артистки "Не впечатлила, расстроила, могли лучше". Другие и вовсе задались вопросом: "Это что за чертовщина?".

Впрочем, нашлись и те, кто оказался в восторге от нового видео, чем поспешили поделиться в комментариях: "Светлана, как всегда удивляет", "Просто какая-то бомба бомбическая". За несколько часов клип Светланы Лободы собрал почти пол миллиона лайков. -0-