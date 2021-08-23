Это фиаско! Американец заехал в реку, чтобы заправить радиатор и утопил джип (Фото)

Фото KimaTV
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в США произошел забавный случай, который от души повеселили юзеров сети. Мужчина хотел очень просто починить свой внедорожник, а в итоге утопил его в реке. Об этом сообщает издание KimaTV.
У автолюбителя закипел радиатор, поэтому он решил его наполнить водой. У американца в голове созрел "гениальный" план, однако все пошло не так. Мужчина на своем джипе заехал в реку, чтобы заполнить радиатор не из емкости, а в разы быстрее. Половина авто оказалось в реке, однако выбраться из воды транспорт уже не смог.
Полицейские изначально подумали, что это фиаско и глупое стечение обстоятельств. Однако владелец внедорожника решил просто открутить пробку на радиаторе и затем заехать на автомобиле в реку, чтобы заполнить систему охлаждения. Вместо этого двигатель ожидаемо заглох и машина утонула. Позже владелец джипа сам объяснил правоохранителям, что это был "его гениальный план". История повеселила юзеров, но всех интересовала причина поступка, однако это осталось в тайне. -0-
У автолюбителя закипел радиатор, поэтому он решил его наполнить водой. У американца в голове созрел "гениальный" план, однако все пошло не так. Мужчина на своем джипе заехал в реку, чтобы заполнить радиатор не из емкости, а в разы быстрее. Половина авто оказалось в реке, однако выбраться из воды транспорт уже не смог.
Полицейские изначально подумали, что это фиаско и глупое стечение обстоятельств. Однако владелец внедорожника решил просто открутить пробку на радиаторе и затем заехать на автомобиле в реку, чтобы заполнить систему охлаждения. Вместо этого двигатель ожидаемо заглох и машина утонула. Позже владелец джипа сам объяснил правоохранителям, что это был "его гениальный план". История повеселила юзеров, но всех интересовала причина поступка, однако это осталось в тайне. -0-