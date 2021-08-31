Это мощно! Новый гимн для ФК "Краснодар" написал Ханс Циммер - автор музыки к "Гладиатору" и "Пиратам Карибского моря"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Краснодар" будет начинать свое выступление в российском футбольном турнире под музыку, созданную композитором Хансом Циммером.

Знаменитый автор музыки смог создать мощный и величественный гимн, который можно оценить прямо сейчас. Любопытно то, что Ханс Циммер является автором композиций к более чем 200 фильмам, в числе которых "Король Лев", "Гладиатор", "Интерстеллар", "Начало", "Человек дождя", "Пираты Карибского моря" и множество других.

Кроме этого, Циммер создал музыку для заставки Netflix, а теперь копилку его работ пополнил мощный и потрясающий гимн футбольного клуба "Краснодар". Сумма сделки не раскрывается. -0-