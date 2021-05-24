"Это провал!" Вратарь сборной Канады рассмешил сеть неудачной передачей

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторое время назад состаялся хоккейный матч между сборными Канады и США на чемпионате мира. Момент из трансляции опубликовали в Instagram.
Курьезный случай произошел на восьмой минуте встречи. Вратарь сборной Канады рассмешил сеть, когда решил из-за ворот передать шайбу своему нападающему, однако что-то пошло не так.
На пути следования оказался игрок сборной США Джейсон Робертсон, который одним движением отправил шайбу прямо в ворота соперника. Этот момент повеселили людей, а также вызвал массу забавных комментариев: "Ха-ха, Канада уедет домой рано в этом году", "Это провал!", "Бывают в жизни огорчения". -0-