Это вообще съедобно? Девушка пробует самые безумные сочетания продуктов, которые нравятся беременным (Видео)

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О вкусовых предпочтениях девушек, которые находятся в положении, ходят настоящие легенды. Многие с трудом в их верят, но девушка в TikTok решила проверить все на практике.

Блогерша по имени Мии Челлинер решила не себе испытать самые безумные сочетания продуктов, которые приводят в восторг будущих мама. Так, к примеру, для эксперимента девушка попробовала мороженое с курицей или тост с майонезом и арахисовым маслом. Удивительно, но многие сочетания такой еды оказались на вкус превосходны.

Эксперименты в соцсети набрали миллионы просмотров, а пользователи в комментариях отметили, что беременные девушки определенно знают какой-то секрет, недоступный обывателям. -0-