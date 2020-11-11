Это желтая субмарина? Lamborghini промчалась по затопленным улицам города в США (Видео)

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорткар знаменитой итальянской компании попал в объектив камеры во время небольшого наводнения в Маймаи. Кадры опубликовали в Twitter.

На город обрушился тропический ураган Эта, из-за чего главные улицы ушли под воду на несколько метров. Затопленные дороги оказались не по зубам обычным машинам, однако водитель желтого Lamborghini не собирался так просто сдаваться.

В ролике видно, как спорткар объезжает застрявшие авто, а после разгоняется и скрывается под водой. Разумеется, этот момент повеселили юзеров сети и многие отметили, что дорогой транспорт больше похож на субмарину. "Это Lamborghini или подводная лодка?", - написал автор ролика. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч просмотров. -0-