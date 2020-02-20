Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками соблазнительной фигурой

Эвелина Бледанс. Фото из Instagram
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Эвелина Бледанс разместила в Instagram новый снимок и приковала к себе внимание пользователей сети.
Пятидесятилетняя звезда похвасталась перед поклонниками соблазнительной фигурой. Для этого Бледанс примерила белый пиджак, под который одела тонкий топ. Выбор образа оказался удачным, ведь он выгодно подчеркивает фигуру и стальной пресс Эвелины Бледанс.
Поклонники оказались в восторге и не смогли сдержать своего восхищения. Под записью в Instagram они оставили сотни восторженных комментариев и отметили, что в таком виде звезда похожа на Анджелину Джоли.-0-