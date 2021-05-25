Feduk женился, а свадьба стала сюрпризом для всех

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный артист Feduk опубликовал в Instagram новый пост и удивил всех.

Музыкант показал милое фото со своей девушкой, сделанное во время церемонии бракосочетания. Судя по кадру, празднование было скромным и милым, однако женитьба артиста стала сюрпризом даже для самых близких.

Слухи о свадьбе ходили давно, но теперь Feduk решил развеять все догадки и показал милый снимок. Разумеется, пользователи не оставили пост без внимания и завалили артиста огромным числом поздравлений с пожеланиями. -0-