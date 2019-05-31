Филиппинских выпускников обязали сажать по 10 деревьев

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Филиппин одобрила в третьем, последнем, чтении законопроект, требующий от всех выпускников начальной, средней школы и колледжей по окончании учебы сажать по 10 деревьев. Только при этом условии им выдадут аттестат или диплом, сообщает CNN Philippines .

"Учитывая, что ежегодно более 12 млн учащихся заканчивают начальную школу, почти 5 млн - среднюю и около 500 тыс. являются выпускниками колледжей, эта инициатива, если она будет должным образом реализована, обеспечит посадку не менее 175 млн новых деревьев каждый год", - подсчитали авторы документа. Таким образом, одно поколение нынешней молодежи может озеленить страну на 525 млрд деревьев. "Даже если приживется всего 10% саженцев, это будет 525 млн новых деревьев", - уточнили в пояснительной записке к законопроекту его авторы.

Деревья должны будут высаживаться в лесных массивах, охраняемых зонах, гражданских и военных резервациях, городах, поселках и на других подходящих землях в соответствии с планом озеленения местных органов власти. Саженцы должны будут соответствовать климату и рельефу региона, при этом предпочтение будет отдаваться посадке местных сортов растений.

Контролировать исполнение закона будут Министерство образования Филиппин, Комиссия по высшему образованию, Департамент окружающей среды и природных ресурсов, Национальная комиссия по коренным народам и другие правительственные учреждения. Эти ведомства будут нести ответственность за создание питомников, выращивание саженцев и подготовку площадок, их мониторинг и оценку, а также техническую поддержку. Они будут отвечать за безопасность выпускников во время посадочных работ, транспортное обеспечение, противопожарную защиту и медицинскую помощь.

Как пишет британское издание The Independent, Филиппины наиболее заметно страдают от обезлесивания. В XX веке общий лесной покров в стране сократился с 70% до 20%. Нелегальные вырубки лесов остаются серьезнейшей проблемой для Филиппин, а отсутствие деревьев в некоторых районах усугубляет риск и последствия наводнений и оползней.-0-