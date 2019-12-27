Forbes выяснил, сколько стоит заказать российских звезд на корпоратив

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние праздники - традиционная пара для подарков, красок и отдыха, однако для многих российских звезд декабрь становится самым жарким месяцем в году. Журнал Forbes выяснил, сколько будет стоить выступление популярной российской звезды на корпоративе.

По данным Forbes, самым дорогим исполнителем в России по-прежнему остается Алла Пугачева. Ее выступление обойдется в 200 тысяч евро, однако представитель звезды заявляет, что Примадонна отказывается от выступления на новогодних корпоративах.

За несколько последних лет популярность набрали и комики. Их стали активно приглашать для выступления на новогоднем празднике компании, однако музыкантам все также поступает больше всего предложений.

Журнал Forbes представил цены за выступление популярных артистов. Так, к примеру, чтобы услышать Земфиру на своем корпоративе придется заплатить от $160 до $220 тысяч. Филипп Киркоров обойдется в $160 тысяч, а Сергей Шнуров готов выступить за $150 тысяч.

Услышать своими ушами Григория Лепса можно за $130 тысяч, а группа "Би-2" обойдется в $110 тысяч. Сергей Лазарев и Полина Гагарина споют для вас на корпоративе за $80 тысяч, а поклонники Стаса Михайлова и Валерия Меладзе могут пригласить их выступить за $75 и $65 тысяч соответственно. -0-