ФОТОФАКТ: Эти фотографии дикой природы признаны зрителями лучшими в 2021 году

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители выбрали лучшие фотографии дикой природы на конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2021, сообщает BBC.

Приз зрительских симпатий получил Криштиану Вендрамин за свой снимок замерзшего итальянского озера. Фотограф был поражен красотой увиденного пейзажа, который напомнил ему о покойном друге, очень любившем это место.

"Я надеюсь, что мои фотографии помогут людям понять, что красоту природы можно найти повсюду вокруг нас, и мы можем быть приятно удивлены многочисленными пейзажами, расположенными так близко к дому", - сказал Криштиану Вендрамин, добавив, что "ежедневные отношения с природой становятся все более необходимыми для безмятежной и здоровой жизни".

Также высшие оценки публики получили еще четыре финалиста, чьи фотографии, как и работа победителя, будут представлены на выставке в Музее естественной истории в Лондоне до 5 июня.-0-

Фото BBC