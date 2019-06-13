ФОТОФАКТ: Лучшие работы конкурса National Geographic Travel Photographer 2019

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал National Geographic объявил победителей ежегодного конкурса фотографий National Geographic Travel Photographer 2019. В подборке БЕЛТА - снимки-лауреаты конкурса, а также самые яркие кадры.

В этом году на конкурс поступили тысячи заявок со всего мира. Фотографии были оценены группой опытных фотографов и сотрудников National Geographic в трех категориях: природа, города и люди. Среди множества работ National Geographic посчитал лучшим снимок китайского фотографа Вэймина Чу. На кадре "Зима в Гренландии" изображена рыбацкая деревушка Упернавик на северо-западе страны. Разноцветные фасады домиков создают потрясающий контраст с легким снежным покровом, устилающим деревню.

"Это было так гармонично: вся земля покрыта белым снегом, а синий оттенок сумерек визуально сделал сцену еще прохладнее. Но свет из окон, уличные фонари и семья из трех человек снова вернули в этот мир тепло, - поделился автор снимка. - Мне нравится контраст и настроение этого сюжета. В то время я был занят непрерывной съемкой, пытаясь запечатлеть тот самый лучший кадр".

3-е место в категории "Города" занял фотограф из Индии Сандипани Чаттопадхай. На его снимке изображены люди, молящиеся в Дакке, Бангладеш, во время Ийтема. Бишва Ийтема - одно из главных исламских религиозных собраний, которое ежегодно проходит в Дакке и собирает здесь миллионы мусульман. Выделенных молитвенных площадок недостаточно, чтобы разместить огромное количество верующих, поэтому большая часть из них приезжает на Тонги, главную улицу Дакки. На время собрания весь наземный транспорт Дакки не работает, а пешеходные улицы перекрыты.

Фотограф из Японии Йошики Фудживара удостоен 2-го места в категории "Люди". Его снимок под названием "Ежедневная рутина" сделан в общественном парке в Гонконге. Автор поделился историей создания фото: "Когда я посещал парк во второй половине дня, там всегда было много молодых людей, которые фотографировались и играли в баскетбол. Но когда я побывал там на рассвете, впечатление оказалось совершенно иным - ранним утром в районе можно встретить лишь местных жителей и там царит священная атмосфера и удивительная тишина. Я почувствовал непередаваемый трепет, увидев старика, который занимался тайцзи в лучах утреннего солнца".

Победитель конкурса получил Гран-при - $7,5 тыс., а также удостоен публикации в официальном Instagram National Geographic.-0-

Фото с сайта National Geographic