ФОТОФАКТ: Находящиеся под угрозой исчезновения лошади Пржевальского в Синьцзяне

7 октября, Урумчи /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Лошади Пржевальского находятся под государственной охраной первой категории в Китае, а также включены в Красную книгу Международного союза охраны природы в категории как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Дикие лошади Пржевальского обитают в районе Джунгарской впадины на северо-западе Китая и на западе Монголии. Чтобы защитить этот вымирающий вид, Китай в 1985 году ввез из-за рубежа 11 особей и создал в Синьцзяне центр по разведению диких лошадей. К 2000 году Синьцзянскому центру по исследованию и разведению диких лошадей удалось увеличить численность популяции почти до 100 особей. Последние 20 лет в Синьцзяне продолжается реинтродукция лошадей Пржевальского, и за это время в общей сложности 110 особей животных редчайшего вида вернулись в свою естественную среду обитания. Данные мониторинга показали, что выпущенные лошади смогли размножаться в дикой природе и к концу 2020 года численность их популяции увеличилась до 274 особей.-0-

Фото СИНЬХУА