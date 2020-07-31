ФОТОФАКТ: Необычная очередь в музей мадам Тюссо в Лондоне

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне открытия знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в центре Лондона у входа образовалась не совсем обычная очередь - в ней были замечены британская королева Елизавета II, герцог и герцогиня Сассекские, чета Бэкхем, президент США Дональд Трамп, певица Тейлор Свифт и другие знаменитости. Об этом сообщает BBC .

Встретить всех этих людей вместе в реальной жизни практически невозможно, но только не в музее мадам Тюссо. Сотрудники учреждения решили выставить восковые фигуры знаменитостей на улицу, чтобы таким образом прорекламировать открытие музея после карантина и заодно наглядно продемонстрировать правила, по которым он теперь работает.

Музей мадам Тюссо был закрыт из-за COVID-19 в конце марта, как все музеи Великобритании, и вновь открывается для посетителей 1 августа.-0-

Фото Reuters