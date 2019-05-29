ФОТОФАКТ: Невероятно реалистичные деревянные миниатюры мотоциклов от мастера из Китая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший автомеханик из Китая уже 24 года увлекается резьбой по дереву. На создание одной удивительно реалистичной миниатюры мотоцикла или автомобиля у него уходит целый год, пишет служба новостей Китая China News .

Чуай Меге всю жизнь работал автомехаником, поэтому хорошо знаком с устройством транспорта. Все модели 66-летний мастер из города Цзилинь изготавливает в соответствии с пропорциями реальных прототипов. К примеру, при создании деревянной миниатюры мотоцикла ему приходится вырезать более 700 деталей: шины, двигатель, цепи, приборные панели, винты и многое другое.

На изготовление одной фигурки - от момента создания чертежа и до окончательного завершения работы - у мастера уходит около года.

Сегодня все свободное время Чуай Меге посвящает резьбе по дереву. При этом его работы не продаются - по его словам, он создает фигурки ради удовольствия и просто потому, что очень любит это делать.-0-

Фото ecns.cn, chinanews.com