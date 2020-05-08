ФОТОФАКТ: В Барселоне открылись пляжи

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пляжи Барселоны начали открывать для посещения 8 мая. Все желающие могут устроить пробежку или искупаться в море, но только в период с 6 до 10 утра. Правительство Испании существенно ослабило условия карантина на текущей неделе. Людям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, а мелким предприятиям, к примеру, парикмахерским, принимать клиентов при условии соблюдения мер безопасности, сообщает Reuters .-0-

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