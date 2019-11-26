Фотограф опубликовал неизвестный снимок Филиппа Киркорова

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сеть попал необычный снимок народного артиста Филиппа Киркорова.

Фотографию разместил Владимир Широков, который занимается профессиональной съемкой звезд. Пост в Instagram удивил пользователей сети.

В кадре можно увидеть Филиппа Киркорова с бритой головой, а также без усов и бороды. Многие не сразу смогли узнать поп-короля, однако внимание юзеров Instagram привлекло другое - у артиста на безымянном пальце виднеется след от обручального кольца.

Многие сравнили Киркорова с Константином Райкиным, а кто-то предположил, что артист всегда носит парик и скрывает свою настоящую внешность.-0-