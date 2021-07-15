Фотограф в Великобритании запечатлел лик Посейдона - впечатляющий снимок!

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Великобритании по имени Джефф Оверс решил поехать на пляж в Нью-Хейвен, чтобы поснимать море. Все прошло хорошо и даже больше, ведь фотографу BBC удалось запечатлеть нечто необычное.

Фотограф утром вышел на берег и море его не подвело. Высокие волны и сильный ветер взволновали пролив Ла-Манш, что и принялся снимать мужчина. Это продолжалось полтора часа, а после Джефф начал осматривать снимки и потерял дар речи.

На одном из кадров журналисту удалось запечатлеть лик Посейдона. Бог решил показаться среди волн в самый разгар шторма, что и попало в объектив камеры. Разумеется, мужчина сразу же разместил работу в Twitter.

Neptune seemed to make an appearance during this morning's channel gales #poseidon pic.twitter.com/uB7Lr0asFi — Jeff Overs (@JeffOvers) July 6, 2021

Кадр вмиг стал вирусным и восхитил юзеров. Многие пользователи, в свою очередь, скептически отнеслись к фото, посчитав его фотошопом. Впрочем, обсуждение продолжается, а пост собирает все больше лайков. -0-