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Калейдоскоп
15 июля 2021, 05:15

Фотограф в Великобритании запечатлел лик Посейдона - впечатляющий снимок!

Фото Twitter
Фото Twitter

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Великобритании по имени Джефф Оверс решил поехать на пляж в Нью-Хейвен, чтобы поснимать море. Все прошло хорошо и даже больше, ведь фотографу BBC удалось запечатлеть нечто необычное.

Фотограф утром вышел на берег и море его не подвело. Высокие волны и сильный ветер взволновали пролив Ла-Манш, что и принялся снимать мужчина. Это продолжалось полтора часа, а после Джефф начал осматривать снимки и потерял дар речи.

На одном из кадров журналисту удалось запечатлеть лик Посейдона. Бог решил показаться среди волн в самый разгар шторма, что и попало в объектив камеры. Разумеется, мужчина сразу же разместил работу в Twitter.

Кадр вмиг стал вирусным и восхитил юзеров. Многие пользователи, в свою очередь, скептически отнеслись к фото, посчитав его фотошопом. Впрочем, обсуждение продолжается, а пост собирает все больше лайков. -0-

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