Французский авантюрист отправился в плаванье через Атлантику в бочке

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 71-летний француз Жан-Жак Савен выбрал для своего путешествия через Атлантику необычный транспорт - бочку, у которой нет ни двигателя, ни парусов и весел, сообщает французское издание Le Parisien.

Мужчина отправился в плавание в бочке из эпоксидной многослойной фанеры длиной 3 м и диаметром 2 м. Внутри скромно, но уютно и есть все необходимое: кушетка, кухонный уголок, стол для карт, место для хранения вещей. Даже иллюминатор в полу - для наблюдения за рыбами. А чтобы самому быть заметнее для других плавсредств, мореплаватель покрасил бочку в оранжевый цвет.

Путешественник отплыл от маленького острова Эль Йерро (одного из Канарских островов) и, доверившись течению, к марту 2019-го рассчитывает достичь Карибских островов. Его плавучая капсула движется со скоростью 2-3 км в час.

В пути француз будет отмечать не только Новый год, но и свое 72-летие - 14 января. Для этого путешественник взял на борт пару бутылок вина и фуа-гра.-0-