Футболист выбрался на карниз 11-го этажа, чтобы спастись от пожара

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры со спасением уругвайского футболиста Франсиско Дуарте разместили в Instagram.

Инцидент со звездой спорта произошел в отеле Буэнос-Айреса, где он оказался на карантине из-за положительного теста на коронавирус. В номере отеля футболиста случился пожар, поэтому ему пришлось спасаться. Путь к двери перегородило пламя, поэтому Франсиско решился на отчаянный шаг и выбрался на карниз 11-го этажа, чтобы спастись от пожара.

Там он провел некоторое время, пока к месту происшествия не подоспели спасатели. Пожарные с помощью лестницы сняли футболиста и передали его медикам. Все обошлось. -0-