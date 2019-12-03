"Гардероб 90-х": в сети раскритиковали наряд Волочковой

Пользователи Instagram раскритиковали фотографию Анастасии Волочковой, на которой балерина позирует в унтах, назвав ее наряд гардеробом 90-х.

Российская балерина сделала снимок в одном из московских ресторанов, чем вызвала бурное обсуждение со стороны подписчиков. Одни задавались вопросом, зачем сидящая на диете Волочкова пришла в ресторан, другие – резко высказались по поводу ее обуви.

Фото из Instagram-аккаунта

"Эти унты уже лет 10 наверное как не в моде... сколько можно удивлять уже своим гардеробом 90-х?", - прокомментировали фотографию подписчики.-0-