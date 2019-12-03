"Гардероб 90-х": в сети раскритиковали наряд Волочковой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:54 Белорусские футболисты узнали соперников в квалификации юношеских ЧЕ Спорт
15:49 Потенциал районного масштаба Регионы
15:42 Тайфун "Тисой" на Филиппинах унес жизни трех человек В мире
15:35 В Витебской области запрещен выход на лед Регионы
15:33 Судэксперты представили на выставке в Минске новые возможности по исследованию улик Общество
15:33 Пора#БОРЖОМИть — вас приглашают на музыкальный маскарад Общество
15:30 Белорусские и американские военные обсудили состояние и перспективы взаимодействия Общество
15:25 Информационная кампания по снижению стигмы детей с инвалидностью стартовала в Беларуси Общество
15:21 Ключи от новых квартир в Ветковском районе вручили работникам агрофилиала "Гомельэнерго" Регионы
15:21 Пьяный хулиган в Бресте повредил три автомобиля Происшествия
15:14 В Хартуме произошел взрыв и пожар на фабрике керамики, есть погибшие В мире
15:10 Прокуратура Витебской области проведет для студентов ликбез по борьбе с наркотиками Регионы
15:07 Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2020 год Экономика
15:01 Многопрофильный комплекс по переработке отходов возведут в пригороде Гомеля Регионы
14:54 БГУ и Фошаньский университет Китая откроют совместную аспирантуру Общество
14:46 Молодежный театр приглашает на современную интерпретацию спектакля "Золушка" Афиша
14:44 Гродненская область в январе-сентябре увеличила экспорт в Украину на 20% Регионы
14:43 Беларусь не меняет свою позицию по вопросам территориальной целостности Сербии - Лукашенко Президент
14:40 В Налоговом кодексе - 2020 будут только точечные изменения - Ермолович Экономика
14:37 Беларусь поможет Сербии реформировать армию Политика
14:32 Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза Президент
14:25 ФОТОФАКТ: Спасение коал после лесных пожаров в Австралии Калейдоскоп
14:24 Минсвязи выпускает в обращение почтовый блок к 20-летию подписания Договора о создании СГ Общество
14:21 В Витебске частная компания выкупила административное здание ОАО "КИМ" и создаст бизнес-центр Регионы
14:14 Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920 - Ермолович Экономика
14:11 Премьер-министр Финляндии подал заявление об отставке В мире
14:04 "Желаем достойно пройти этот путь" - Лукашенко поддержал стремление Сербии вступить в ЕС Президент
14:02 В гомельской квартире обнаружили тело мужчины Происшествия
14:00 Беларусь и Китай обсуждают развитие сотрудничества ВВС и ПВО Общество
13:51 Беларусь и Сербия обсуждают сотрудничество в оборонной промышленности Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
03 декабря 2019, 12:49

"Гардероб 90-х": в сети раскритиковали наряд Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото из Instagram-аккаунта
Анастасия Волочкова. Фото из Instagram-аккаунта

Пользователи Instagram раскритиковали фотографию Анастасии Волочковой, на которой балерина позирует в унтах, назвав ее наряд гардеробом 90-х.

Российская балерина сделала снимок в одном из московских ресторанов, чем вызвала бурное обсуждение со стороны подписчиков. Одни задавались вопросом, зачем сидящая на диете Волочкова пришла в ресторан, другие – резко высказались по поводу ее обуви.

Фото из Instagram-аккаунта
Фото из Instagram-аккаунта

"Эти унты уже лет 10 наверное как не в моде... сколько можно удивлять уже своим гардеробом 90-х?", - прокомментировали фотографию подписчики.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мода одежда шоу-бизнес
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Nathan Edwards/Getty Images ФОТОФАКТ: Спасение коал после лесных пожаров в Австралии
Настя Каменских. Фото из Instagram Настя Каменских шокировала откровенным нарядом на музыкальной премии
Во время праздника. Фото из Instagram Филипп Киркоров устроил сказочный праздник в день рождения дочери
Ирина Дубцова. Фото из Instagram Ирина Дубцова похвасталась фото с сыном
Елена Темникова. Фото из Instagram Певица Елена Темникова намерена уйти со сцены
Скриншот видео Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тыс. евро
Главное
Александр Вучич и Александр Лукашенко Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро
Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2020 год
В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"
Топ-новости
Лукашенко и Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи
Беларусь и Сербия подписали после встречи президентов пакет документов, половина - в сфере науки
Румас обсудил с послом России вопросы сотрудничества
Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920 - Ермолович
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 4 декабря
Лебедев: уходящий год был результативным для СНГ
В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе
Погодные условия не создают угрозу для озимых культур - Белгидромет
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
В Налоговом кодексе - 2020 будут только точечные изменения - Ермолович
Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике
Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"
В середине недели в Беларуси потеплеет: ожидается мокрый снег с дождем и гололед
Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров
РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Проект "Наш регион" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.