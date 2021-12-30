Геймер заказал на рождество современную игровую приставку, но получил кое-что другое (Фото)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился на Reddit забавной историей, которая привлекла внимание пользователей сети.

Мужчина решил сделать себе подарок на Рождество и заказал в одном крупном интернет-магазине современную игровую приставку. После этого он стал с нетерпением ждать доставки, однако прибыло кое-что другое, чего парень явно не ожидал.

Оказалось, что вместо устройства молодому человеку привезли огромную пачку риса. В качестве доказательства американец приложил к посту фото. Разумеется, праздничное настроение было испорчено. Но через несколько часов после публикации с мужчиной связались представители компании, чтобы узнать детали инцидента и провести расследование. Впрочем, пользователей сети было уже не остановить, ведь те уже принялись в комментариях шутить.-0-