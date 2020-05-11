Географическая карта мира из 1922 года удивила пользователей сети – фото

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети бурно обсуждают карту миру от 1922 года, которую опубликовал один из пользователей Reddit.

Юзеры сети удивлены тем, как много изменений произошло в мире почти за сто лет. На снимке в высоком разрешении можно увидеть государства, которых уже не существует, а также те страны, которые изменили названия и границы.

Так, например, многие отметили, что названия некоторых островов и стран изменились со временем. Гавайи тогда назывались Сандвичевы острова, а на Аравийском полуострове на карте отдельно отмечена территория Хиджаз, которая считается историческим место зарождения ислама.

Помимо всего прочего, на карте, которая датируется 1 августа 1922 года, можно заметить еще очень много изменений. Самым большим, которое сразу кидается в глаза, из них – территория современной Индии принадлежит Британии, а Корея – одно государство. -0-