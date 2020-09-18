Глюкоза примерила привлекательное обтягивающее платье - фолловеры в полном восторге

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый пост, который заставил многочисленных поклонников дышать чаще.

Знаменитость решила сделать соблазнительные кадры и для этого примерила яркое обтягивающее платье, которое выгодно подчеркнуло стройную фигуру певицы. Разумеется, фолловеры звезды оказались в полном восторге и принялись бурно обсуждать впечатляющие физические данные Глюкозы.

Многие отметили, что звезда с каждым днем становится только привлекательнее, а некоторые и вовсе предположили, что артистка не стареет. Разумеется, пост вызвал фурор в сети, что помогло кадрам собрать за короткий срок десятки тысяч лайков и множество восхищенных отзывов. -0-