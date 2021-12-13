Глюкоза прошлась по пляжу и восхитила Instagram своей красотой

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Глюкоза отправилась в Лос-Анджелес, где сейчас прекрасно проводит время и делится новыми кадрами в Instagram.

На этот раз певица отправилась на пляж, примерив впечатляющий наряд. Для выхода к океану Глюкоза выбрала короткие черные шорты и белую кофточку. Завершающим атрибутом стали белые кеды, которые артистка взяла в руку.

Небольшой ролик, где Глюкоза прогуливается по пляжу, очаровал и восхитил Instagram, многие поклонники оказались в восторге от красоты знаменитости. В комментариях мигом появилась масса комплиментов в адрес певицы, а сама запись быстро собрала огромное число лайков.-0-