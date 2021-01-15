Глюкоза в купальнике взбудоражила фантазию юзеров Instagram (Фото)

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза проводит время на отдыхе и продолжает делиться кадрами в Instagram.

В этот раз звезда решила совместить приятное с полезным и похвасталась своей красотой. Для этого Глюкоза примерила впечатляющий фиолетовый закрытый купальник и отправилась к бассейную. Несколько кадров с певицей взбудоражили фантазию юзеров сети, а звезда дополнила образ стильными очками и банданой.

Разумеется, фолловеры не остались в стороне и оставили под новым постом Глюкозы множество восхищенных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-