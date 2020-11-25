Глюкоза в необычном купальнике порадовала своих фанатов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза вновь отправилась на море и делится от туда новыми потрясающими кадрами. Некоторые из них она публикует в Instagram-сториз.

В этот раз звезда решила "сбежать" в Дубай, где прекрасно проводит время. Об этом говорят ее фотографии, но больше других по вкусу юзерам пришелся снимок Глюкозы в необычном купальнике. Знаменитость для выхода на пляж выбрала золотистый купальник, который выгодно подчеркнул стройную фигуру певицы.

Фото из Instagram

Кроме этого, создается ощущение, что наряд целиком выполнен из драгоценного металла, а завершила образ звезда головным убором того же цвета. -0-