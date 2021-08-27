Глюкоза в смелом образе призвала максимально наслаждаться летом (Фото)

Впрочем, красота Глюкозы не осталась без внимания поклонников. Артистку мигом завалили массой хвалебных комментариев, а сам пост за считанные часы собрал огромное число лайков. -0-









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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза разместила в Instagram новый пост и быстро привлекла внимание юзеров.Артистка осознала, что до конца лета осталась неделя, поэтому решила к этому факту привлечь внимание своих многочисленных фолловеров. Для этого Глюкоза примерила голубой купальник с экстремальным декольте. Пользователи восхитились смелым образом, но и пожаловались на то, что 90 дней лета пролетели очень просто.