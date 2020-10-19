Глюкоза восхитила Instagram своей естественной красотой - фото

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза отправилась на отдых и делится пикантными фотографиями в Instagram-сторис.

Она показывает свой шикарный отдых на берегу моря, а также щеголяет перед камерой в купальнике. Впрочем, больше всего восхитило сеть ее последняя история. В ней Глюкоза запечатлела себя во время отдыха и продемонстрировала многомиллионной армии фолловеров свою естественную красоту.

Фото из Instagram

Подписчики оказались в полом восторге, ведь отсутствие косметики омолодило Глюкозу на несколько лет. Этот факт не остался без внимания и подписчики еще раз убедились, что певица выглядит очень красиво. -0-