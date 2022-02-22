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Калейдоскоп
22 февраля 2022, 08:55

Глупость этих питомцев играет им на руку, ведь злиться на них невозможно - забавные фото!

Фото Reddit
Фото Reddit

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие животные могут быть непоседами, что приводит к множеству казусных ситуаций. Одни могут что-то сломать, другие - сделать сильный кусь, но злиться на героев этой подборки просто невозможно.

Пользователи Reddit поделились фотографиями своих питомцев, которым можно простить все что угодно, ведь их глупые мордочки заставляют смеяться от души.

Кошатники и собачники уже привыкли к подобной "глупости" своих питомцев и не злятся на них, однако неподготовленным юзерам было тяжело сдержать смех. Проверьте сами! Вы точно не сможете спокойно смотреть на эти забавные фото.-0-

Фото Reddit

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