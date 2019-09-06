Гора Маннен обрушилась в Норвегии

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи спрогнозировали обрушение горной породы еще пять лет назад и вот это случилось, сообщает EuroNews .

Местные жители провели пять лет в ожидании обрушения горы Маннен в коммуне Реума на западе Норвегии. Причиной всему стали обильные осадки, которые прошли в регионе накануне.

Вечером пятого сентября многотонная часть горы не выдержала и устремилась к подножию. Всего от горы откололось примерно 50 метров породы, а склон достигает в высоту 1300 метров. Сход оползня показывали в прямом эфире на телевидении Норвегии.

Обрушение Веслеманнена или "шатающегося зуба", как прозвали его геологи, ожидали с 2014 года. За это время местное населения эвакуировали 16 раз. Теперь они рады, что эпопея с разрушенной горой закончилась и люди из городков неподалеку могут спокойно проводить отдых в горах, не опасаясь за свою жизнь. -0-