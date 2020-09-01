Горбатый кит сделал несколько сальто из воды и восхитил рыбаков - видео

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец и дочь из Канады отправились на рыбалку и стали свидетелями поистине величественного и впечатляющего момента.

В самый разгар ловли трески неподалеку от лодки люди заметили несколько китов. Животные долго плавали вокруг, а потом решили продемонстрировать папе и дочке свои акробатические навыки.

В какой-то момент один из горбатых китов выпрыгнул из воды и сделал сальто.

Вскоре за своим сородичем сальто повторяет другой кит. Этот момент попал на видео, а эмоции и впечатления легко читаются по лицу девочки. Разумеется, такие завораживающие кадры быстро в сети стали вирусными. -0-