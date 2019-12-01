Гороскоп на декабрь 2019 года Овен

В декабре Овнов ждет успех и благополучие, однако для этого необходимо будет сделать несколько важных вещей. Если вы сможете освободиться от хлама в доме и голове, то вас ждет успех. Следуйте простому правилу: чем чище в доме, тем светлее будет ваше будущее.

Благоприятные дни: 1, 3, 6, 9, 12, 21

Неблагоприятные дни: 2, 5, 13, 18, 22, 28

Гороскоп на декабрь 2019 года Телец

Декабрь для Тельцов будет наполнен переменами и обстоятельствами, которые следует использовать в своих целях. Придется уделить все время любимому делу, чтобы в начале следующего года получить ожидаемый результат. Однако на пути к нему будет много дилемм: прислушаться к советам окружающих или действовать самостоятельно.

Благоприятные дни: 4, 8, 14, 25, 28, 30

Неблагоприятные дни: 1, 5, 7, 15, 22, 27

Гороскоп на декабрь 2019 года Близнецы

В декабре Близнецам стоит оглянуться по сторонам и оценить свое состояние. Если все и каждый вас раздражает, то вам необходима передышка и полноценный отдых. Займитесь любимым делом или попробуйте нечто новое - это обязательно скажется положительно на вас.

Благоприятные дни: 5, 12, 18, 23, 28, 30

Неблагоприятные дни: 1, 4, 8, 13, 18, 24

Гороскоп на декабрь 2019 года Рак

В декабре Раки будут полностью в работе, которая не даст соскучиться. К вам будет приковано внимание – вам стоит этим воспользоваться в своих целях. Постарайтесь сосредоточиться на всем хорошем и позитивном в жизни и будьте внимательнее. Тогда, при наличии плана, появится возможность достичь финансового и карьерного благополучия в грядущем году.

Благоприятные дни: 1, 4, 8, 15, 21, 27

Неблагоприятные дни: 2, 7, 11, 19, 22, 28

Гороскоп на декабрь 2019 года Лев

Декабрь заставит Львов спуститься с небес на землю, ведь насущные дела требуют вашего внимания. В работе старайтесь не лениться, иначе могут возникнуть разногласия с коллективом. В отношениях стоит прибегнуть к демократическому способу решения споров.

Благоприятные дни: 2, 6, 9, 14, 19, 23

Неблагоприятные дни: 4, 11, 18, 24, 28, 30

Гороскоп на декабрь 2019 года Дева

В декабре Девы могут потратить массу сил, чтобы решить семейную проблему, однако тут стоит проявить не логику, а доброту и любовь. Прислушайтесь к своему чутью, ведь оно предупредит, когда вас постараются втянуть в сомнительную финансовую авантюру, которая не принесет успеха.

Благоприятные дни: 4, 7, 11, 15, 21, 27

Неблагоприятные дни: 3, 5, 13, 19, 24, 29

Гороскоп на декабрь 2019 года Весы

Декабрь для Весов будет насыщен сюрпризами, которые, зачастую, будут исходить от домочадцев. Тут важно сохранить спокойствие, тогда все будет хорошо. Старайтесь придерживаться режима дня и внутренней гармонии - это поможет сохранить нервные клетки и увидеть путь к благополучному разрешению важных дел.

Благоприятные дни: 5, 10, 16, 21, 27, 30

Неблагоприятные дни: 1, 6, 13, 20, 23, 28

Гороскоп на декабрь 2019 года Скорпион

В декабре Скорпионы захотят улететь в отпуск, однако придется повременить, ведь есть семейные дела, которые требуют вашего неотложного внимания. Все разрешиться хорошо и на работе, но только если вы не будете забрасывать идеи в долгий ящик.

Благоприятные дни: 4, 9, 12, 21, 25, 31

Неблагоприятные дни: 2, 5, 15, 19, 20, 28

Гороскоп на декабрь 2019 года Стрелец

В декабре у Стрельцов будет подъем сил и энергии. Второе дыхание лучше использовать для налаживания отношений в семье и улучшения обстановки на работе. Прислушайтесь к советам друзей и станете чувствовать себя лучше.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 15, 25, 31

Неблагоприятные дни в августе: 3, 9, 11, 19, 23, 26

Гороскоп на декабрь 2019 года Козерог

В декабре Козероги будут настроены на успех. В преддверии конца года вы соберете все силы для решающего рывка, что благоприятно скажется на отношениях и работе. Завершите проекты, а сомнения относительно второй половинки уйдут.

Благоприятные дни: 2, 9, 17, 21, 25, 31

Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 16, 20, 26

Гороскоп на декабрь 2019 года Водолей

Водолеям в декабре придется балансировать между работой и семьей. В этом случае лучше уделить больше внимание близким, иначе ссор не избежать. В этом деле ваш главный союзник - это вы сами. Поразмыслив, вы сможете найти решение на все волнующие вас вопросы.

Благоприятные дни: 5, 10, 16, 22, 28, 31

Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 14, 23, 26

Гороскоп на декабрь 2019 года Рыбы

В декабре у Рыб будет много позитивных и негативных моментов, однако не стоит срываться на семье. Лучше тщательно обдумайте все и, окажется, что решение проблем всегда было на виду.

Благоприятные дни: 1, 9, 17, 20, 25, 29

Неблагоприятные дни: 4, 7, 11, 18, 24, 27

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