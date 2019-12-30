Гороскоп на январь 2020 года Овен

Первый месяц 2020 года будет приятным и плодотворным для Овнов. Судьба к ним благосклонна, но достичь успеха представители знака смогут только в том случае, если приложат достаточно усилий.

Благоприятные дни: 2, 5, 9, 13, 21, 27

Неблагоприятные дни: 1, 4, 7, 17, 23, 29

Гороскоп на январь 2020 года Телец

Январь для Тельцов приготовил испытания. Из-за этого могут возникнуть проблемы, которые будут связаны, прежде всего, с тем, что и кому вы говорите. Стоит в этом месяце придержать свой пыл и сначала думать, а потом говорить.

Благоприятные дни: 1, 5, 11, 19, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 8, 13, 17, 23, 30

Гороскоп на январь 2020 года Близнецы

Январь для разносторонних Близнецов станет интересным месяцем, который принесет множество новых встреч и знакомств. Особенно приятным он будет для тех представителей знака, которые находятся в отпуске. Отдых пройдет шикарно, а новые знакомства принесут яркие эмоции и запомнятся на всю жизнь.

Благоприятные дни: 1, 6, 10, 18, 22, 29

Неблагоприятные дни: 4, 9, 13, 17, 25, 30

Гороскоп на январь 2020 года Рак

Для уравновешенных Раков январь принесет покой и умиротворение, однако проведут эти дни представители знака не на диване, а в компании на вечеринках. Дома главной целью для Раков станет достижение гармонии.

Благоприятные дни: 1, 5, 9, 13, 19, 24

Неблагоприятные дни: 2, 8, 18, 22, 28, 31

Гороскоп на январь 2020 года Лев

Январь для Львов начнется с чувством выполненного долга. Представители этого знака много чего достигли и готовы продолжать, однако звезды рекомендуют отдохнуть. В первый месяц 2020 года Львов ждут новые и полезные знакомства, но старые друзья и партнеры могут доставить хлопоты.

Благоприятные дни: 1, 5, 9, 14, 19, 25

Неблагоприятные дни: 2, 7, 11, 18, 24, 29

Гороскоп на январь 2020 года Дева

В январе Дев ждут перемены, которые уже немного проявили себя в конце 2019 года. Первый месяц нового года позволит Девам взять небольшой перерыв и перевести дыхание, чтобы тщательно обдумать перемены и не спешить с принятием важных решений.

Благоприятные дни: 2, 5, 13, 16, 21, 28

Неблагоприятные дни: 1, 6, 11, 19, 24, 30

Гороскоп на январь 2020 года Весы

Январь несет Весам испытания на прочность и огромную энергию. В этом случае стоит направить свои дела в мирное русло, иначе все может выйти не лучшим образом. Попробуйте новое хобби и необычное занятие.

Благоприятные дни: 1, 6, 11, 19, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 7, 15, 21, 26, 30

Гороскоп на январь 2020 года Скорпион

Январь Скорпионом несет неожиданность и приятные сюрпризы. В это время существует возможность встретить старого друга или прежнюю любовь, однако не стоит отмахиваться. От них может поступить предложение, которое может сыграть ключевую роль в вашем финансовом благополучии на 2020 год.

Благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 24, 29

Неблагоприятные дни: 2, 8, 13, 19, 23, 26

Гороскоп на январь 2020 года Стрелец

В январе Стрельцам предстоит принимать тяжелые решения, которые повлияют на личную жизнь или работу, поэтому звезды советуют обратиться за помощью к друзьям, которые помогут представителям знака найти выход из сложившейся ситуации.

Благоприятные дни: 4, 8, 12, 16, 20, 24

Неблагоприятные дни в августе: 3, 5 ,10, 13, 19, 28

Гороскоп на январь 2020 года Козерог

Январь для Козерогов будет богат на события и эмоции, которые не всегда будут радостными. В этом случае стоит все хорошенько обдумать и принять решение. Козерогам захочется многое изменить и все решения, принятые в первый месяц нового года, окажутся верными.

Благоприятные дни: 1, 13, 15, 21, 26, 31

Неблагоприятные дни: 2, 5, 9, 14, 22, 27

Гороскоп на январь 2020 года Водолей

Гордый и независимый Водолей будет нуждаться в совете, однако принять его для представителей знака будет непросто. Стоит переступить через себя и прислушаться к словам более опытных товарищей и друзей, которые желают вам только самого лучшего.

Благоприятные дни: 1, 5, 12, 18, 21, 29

Неблагоприятные дни: 2, 6, 15, 24, 26, 30

Гороскоп на январь 2020 года Рыбы

Рыбы привыкли к тому, что рядом найдется тот, кто поможет, однако в январе им придется со своими проблемами разбираться самостоятельно. Не переживайте и соберите волю в кулак. Внутри вас есть силы решить практически любую неприятность.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 19, 25

Неблагоприятные дни: 1, 4, 11, 17, 21, 29

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