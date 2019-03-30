Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 марта 2019, Сб
+12°C
Малооблачно EUR 2.3889
USD 2.1285
RUB 3.2871
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
Президент
Румас: главный инструмент роста зарплаты - повышение эффективности предприятий
Экономика
Ермолович: есть потенциальный спрос для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций
Экономика
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Президент
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
12:11 В мире
ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны
12:03 Регионы
Российский перевозчик пытался вывезти из Беларуси свыше 20 т яблок под видом чипсов
11:40 Происшествия
Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет в Минске
11:37 Регионы
В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
11:27 В мире
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
11:10 Общество
Алексей Александров по итогам ЧЕ по шахматам сыграет на Кубке мира
10:55 Спорт
В Словакии проходит второй тур президентских выборов
10:41 В мире
НАИП представит инвестиционные возможности Беларуси на выставке в Ганновере
10:34 Экономика
Президента МОК выберут в 2021 году в Афинах
10:19 Спорт
В США Boeing 737 экстренно приземлился из-за запаха топлива на борту
10:13 В мире
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля
10:05 Калейдоскоп
У берегов Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
10:00 В мире
Минск в "Час Земли" отключит подсветку знаковых архитектурных объектов
09:53 Регионы
В Витебске молодежь и педагоги встретятся с космонавтом Олегом Артемьевым
09:46 Регионы
В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit
09:37 В мире
Значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества
09:33 В мире
Обновленный мотобольный стадион откроют в Лунинце
09:25 Регионы
В Украине объявлен день тишины перед выборами президента
09:22 В мире
Улицы Теслы, Белградская, Банцеровская и сквер Евфросинии Полоцкой появились в Минске
09:17 Регионы
Все новости
Темы
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля

Калейдоскоп 30.03.2019 | 10:05
Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Овен

Для вас сейчас важно не прослыть скупым человеком, но и транжирить деньги не стоит. В четверг вам понадобится осторожность, чтобы вывести на чистую воду интриганов, плетущих вокруг вас сети. И вам даже удастся извлечь из этого выгоду, если подойти к ситуации с умом.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Телец

В понедельник и вторник вероятны интересные деловые предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду и в четверг придется много работать.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Близнецы

Начальство будет на вашей стороне. Именно ваши идеи принесут прибыль. Даже конкурентам придется это признать. Четверг будет благоприятен для подписания договоров и соглашений. В выходные стоит пройтись по магазинам.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Рак

Возможны определенные проблемы в области финансов, но это вовсе не означает, что вам нужно отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Очень скоро вы получите прибыль. Или сможете рассчитывать на новую, весьма перспективную, работу.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Лев

Ситуация, сложившаяся на работе, способствует стабилизации материального положения. Во вторник возможны крупные денежные поступления. В пятницу вас могут ожидать выгодные деловые предложения, которые лучше поскорее принять.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Дева

В финансовом потоке, текущем в сторону вашего кармана, возможно временное затишье. Придется заняться поиском дополнительного источника дохода. Тем более, что материальная помощь может понадобиться вашим близким.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Весы

Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может прийти важная информация, которая поможет вам добиться цели. В среду вероятны денежные поступления. В выходные стоит забыть о работе и восстановить силы.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Скорпион

Вас ждет весьма выгодный заказ, который вы исполните быстро и качественно, что укрепит вашу репутацию. Можете ожидать крупные финансовые поступления в пятницу. Порадуйте своих близких приятным подарком.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Стрелец

На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным для вас образом. В понедельник лучше держаться подальше от магазинов - результаты приобретений могут вас сильно разочаровать. А вот в среду покупки окажутся весьма удачными, еще и со скидкой.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Козерог

Финансовое положение будет достаточно стабильным. Но много времени может уйти на оформление бумаг и отчетов. К среде появятся новые партнеры, в которых вы заинтересованы. В выходные вы вполне можете позволить себе удовлетворить пару-тройку ваших маленьких слабостей, а вот с крупными покупками желательно 

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Водолей

В начале недели возможны непредвиденные затраты, после чего нужно будет больше экономить и покупать только самое необходимое. В пятницу вероятны денежные поступления, но эту сумму лучше отложить.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля Рыбы

В понедельник стоит серьезно обдумать идею нового делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В четверг не исключены конфликты и споры по рабочим вопросам. Будьте дипломатичнее.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
гороскоп
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Администрация Президента проверит, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан
Курц отмечает важную роль Беларуси в мирном урегулировании в регионе
Картина дня: переговоры Лукашенко с Курцем, новации в лесном хозяйстве и БелАЭС на финише стройки
Румас поручил до 1 апреля провести проверку сельхозпредприятий Гомельской области
Министры и главы госкомитетов в апреле проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
Анфимов поручил помочь многодетной семье витебчан в строительстве дома
Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Майами
ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны
В США Boeing 737 экстренно приземлился из-за запаха топлива на борту
РЕПОРТАЖ: Энергетический автобан и подготовка к завозу топлива - как выглядит БелАЭС на финише стройки
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3889 BYN 2.385 BYN 2.39 BYN
USD
2.1285 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2871 BYN 3.281 BYN 3.289 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о встрече с Курцем: мы не просто обсуждали политику, прежде всего говорили об экономике
Все видео

Фотоновости

В Светлогорском районе уже засеяно более 40% площадей под яровые зерновые
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах На республиканских автомобильных дорогах действуют сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле - Лукашенко
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ
Политика
Себастьян Курц Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью
Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили участие в форуме "Один пояс и один путь"
МИД о Кастусе Калиновском: не надо делить, кому он больше принадлежит
Экономика
Сергей Румас Беларусь готова расширять сотрудничество с австрийским бизнесом - Румас
НАИП представит инвестиционные возможности Беларуси на выставке в Ганновере
Проект обновленного закона о таможенном регулировании направлен в Совмин
Происшествия
Фото из архива Бывший директор минского Дворца спорта приговорен к 11 годам лишения свободы
Российский перевозчик пытался вывезти из Беларуси свыше 20 т яблок под видом чипсов
В Подмосковье задержали белоруса за незаконный оборот оружия
Общество
Марианна Щеткина Совместные молодежные и культурные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России
До +17°С ожидается в Беларуси 31 марта
Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"
Регионы
Фото из архива Торговые организации Минска проведут дни скидок в апреле
ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны
Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет в Минске
Спорт
Во время матча "Неман" в овертайме обыграл у себя дома "Шахтер" и лидирует в полуфинальной серии плей-офф экстралиги - 3:2
Алексей Александров по итогам ЧЕ по шахматам сыграет на Кубке мира
Президента МОК выберут в 2021 году в Афинах
Технологии
В соцсети "Одноклассники" появился белорусский язык
В Эстонии разрабатывают датчик для анализа воздуха мобильным телефоном
Соревнования по информационной безопасности пройдут в Минске 30-31 марта
Культура
ZENA. Фото из архива ZENA презентует свою песню на евровизийной вечеринке в Амстердаме
Международный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко пройдет 5-11 апреля в Минске
Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске
В мире
Фото EPA -EFE Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС об условиях Brexit
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия