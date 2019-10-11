Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Овен

Хорошая неделя для бизнесменов, а также для тех, кто решил заняться обменом, продажей или приобретением недвижимости. Постарайтесь денежные проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников, а тем более посторонних людей. В четверг возможны новые денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Телец

Наступает благоприятная неделя для осуществления давних коммерческих идей. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Похоже, в среду вам предстоит давать отчет о проделанной работе. Стоит заранее всё продумать и подготовиться.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Близнецы

У вас проявится новый источник дохода, причем весьма стабильный. Ваши идеи принесут прибыль и профессиональный авторитет. Вы просто нарасхват. У вас будут новые проекты, клиенты, выгодные предложения. Да и любимый человек сделает вам весьма дорогой подарок.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Рак

В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления, причем значительные. В воскресенье вам, похоже, придется работать. Но за это вам хорошо заплатят.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Лев

Во вторник желательно не спорить с начальством, лучше найдите компромисс. В четверг вероятны долгожданные финансовые поступления. Но уже ближе к выходным возможны материальные затруднения, связанные с непредвиденными расходами.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Дева

Распланируйте свои финансовые затраты, чтобы не нанести лишнего урона своему кошельку. Однако не стоит и чересчур экономить. Обратите внимание на деловое сотрудничество с иностранными фирмами, оно сулит заманчивые перспективы, хотя и не сразу.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Весы

Будьте внимательны, берясь за осуществление новых проектов. Финансовое положение волнообразно: в какие-то моменты стабилизируется, а ближе к выходным возможны непредвиденные расходы. Но кредиты сейчас лучше не брать.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Скорпион

Для успешного осуществления ваших замыслов постарайтесь слегка сгладить резкость своих суждений. Вас ждет стабильный и высокий доход. Понедельник благоприятен для решения финансовых проблем и начала прибыльных проектов. Суббота удачна для покупок, в том числе и в сфере недвижимости.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Стрелец

Оставьте свои эмоции при себе, в данный момент они могут помешать вашей карьере. От встречи с деловыми партнерами, которую лучше провести в четверг, будет зависеть ваша прибыль. Покажите всем свою надежность.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Козерог

Во вторник будут удачными деловые встречи и переговоры. Во второй половине недели возможны непредвиденные затраты. В пятницу от друзей могут поступить интересные деловые предложения, которые стоит рассмотреть.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Водолей

Закулисные сделки и финансовые аферы прибыль не принесут, но могут стоить вам репутации. В середине недели вам предоставят определенные кредиты доверия, но общая финансовая ситуация будет зависеть не только от вас. Удачное время для решения налоговых вопросов.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября Рыбы

На этой неделе вас может ожидать финансовое затишье, поэтому не стоит транжирить деньги понапрасну. Вторник и среда принесут много работы, суеты и толчеи, главное - не унывать и не опускать руки. В пятницу не стоит носить с собой крупных сумм, вы будете слишком рассеяны.

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