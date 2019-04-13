Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Овен

Отсутствие гибкости, попытки настоять на своем могут испортить ваши деловые отношения и подорвать ваш бюджет. В выходные пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью, все равно какой - будь то книга, освежитель воздуха в машину или комплект мягкой мебели в квартиру.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Телец

Материальное положение будет стабильным. Вы можете позволить себе расслабиться и потратить деньги на себя, разорение вам точно не грозит. К основной работе может прибавиться халтура, над которой придется потрудиться, но зато она расширит ваши финансовые возможности.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Близнецы

Неделя благоприятна для ревизии старых деловых контактов и поиска новых возможностей. Интересные и прибыльные предложения буквально сыплются на вас. Все ваши проекты идут успешно.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Рак

В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере. К среде все проблемы решатся в вашу пользу. Во второй половине недели вас ждет премия или дополнительная прибыль.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Лев

Перед вами встанет вопрос о том, как правильно распорядиться деньгами. Не стоит сейчас покупать ничего слишком дорогого и не очень вам нужного. Во вторник вероятно поступление искаженной информации, ее стоит перепроверить. В выходные лучше обходить магазины стороной.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Дева

Новые цели позволят вам проявить свои деловые способности. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над расходами. Оставьте "лишние" деньги, приберегите их. Обратите внимание на своих близких - они нуждаются в вашей заботе.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Весы

На этой неделе берегите свой кошелек и банковскую карту. Причем прежде всего - от себя. Деньги с немалой вероятностью начнут уплывать сквозь ваши пальцы. На среду не стоит планировать переговоры и серьезные сделки. В пятницу возможны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Скорпион

Вы получите в понедельник долгожданную прибыль и новые интересные предложения. Отношения с деловыми партнерами, коллегами и начальством складываются просто идеально. Вас ценят, к вашему мнению прислушиваются.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Стрелец

Во вторник будьте осторожны при оформлении бумаг. В среду плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В четверг или в пятницу вас могут приятно порадовать новые денежные поступления. В выходные вам, похоже, придется работать.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Козерог

В начале недели не исключен конфликт на работе, проявите сдержанность, постарайтесь найти компромисс. И не болтайте лишнего. Чем меньше и надежней круг людей, с которыми вы делитесь информацией, тем лучше для вас. В среду вероятны небольшие денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Водолей

В первой половине недели возможно получение прибыли, однако, возможно, она будет меньше, чем вы ожидали. Пятница принесет успех тому, кто находится в поиске работы. Не планируйте деловых встреч на выходные.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля Рыбы

Не стоит легкомысленно относится к работе, опаздывать и откладывать выполнение важных дел. Среда потребует от вас собранности и особого внимания к бумажным делам. Четверг весьма удачен в сфере бизнеса.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте