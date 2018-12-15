Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
15 декабря 2018, Сб
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.4042
USD 2.122
RUB 3.1935
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
Президент
Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России
Президент
Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным
Президент
Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
Спорт
Сильный снег ожидается по западу Беларуси 16 декабря
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Неформальный саммит ЕС пройдет в Румынии 9 мая 2019 года
11:16 В мире
Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от армии
11:06 Общество
БелАЗ получил компенсацию за незаконное использование его торгового знака
11:01 Экономика
Сильный снег ожидается по западу Беларуси 16 декабря
10:54 Общество
Более 2,6 тыс. человек приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове
10:48 Регионы
Совмин утвердил программу статистических работ на 2019 год
10:13 Общество
В Минске сегодня зажгут огни на новогодних елках
10:05 Регионы
Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря
10:00 Калейдоскоп
В Бобруйске легковушка сбила двух пешеходов, один погиб на месте
09:46 Происшествия
США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта
09:33 В мире
Рыбная ярмарка в Минске в эти выходные развернется в районе ст. метро "Уручье"
09:13 Регионы
"Калядны кiрмаш" открывается в Минске у Дворца спорта
09:08 Регионы
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:03 Общество
Картина дня: встреча Лукашенко с российскими журналистами, как меняется ТВ и Пинск - культурная столица
09:00 Общество
Косово приступило к созданию собственной армии
01:21 В мире
В США на борту самолета обнаружили контейнер с человеческим сердцем
00:35 Калейдоскоп
Страсбургский террорист стрелял из револьвера XIX века
23:59 В мире
В Непале грузовик упал с обрыва - погибли 18 человек
23:30 В мире
В Лондоне неизвестные ограбили дом Пола Маккартни
22:58 В мире
Один из 130 лотов - книга Пруста - продана на аукционе за рекордные 1,5 млн евро
22:30 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Встреча Лукашенко с представителями российского медийного сообщества Встреча Лукашенко с представителями российского медийного сообщества
Год малой родины Год малой родины
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря

Калейдоскоп 15.12.2018 | 10:00
Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Овен

Постарайтесь избегать крупных сделок, лучше отложить их на следующий год. В среду вероятны денежные поступления. Постарайтесь не всё сразу же потратить на подарки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Телец

Во вторник возможны новые денежные поступления, и очень важно грамотно ими распорядиться. В четверг вам придется принимать активное участие в решении рабочих проблем. Если вам предстоит корпоратив, не стоит терять контроль над собой в разгар веселья.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Близнецы

В первой половине недели появится возможность дополнительного заработка. У вас немало творческих идей, которые принесут успех. В четверг старайтесь слышать, что вам говорят, иначе вы легко можете пропустить важную информацию мимо ушей.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Рак

В первой половине недели вероятны определенные трудности и ограничения, связанные с финансами. Но уже к четвергу вы получите прибыль. Финансовое положение изменится в лучшую сторону. Не исключено, что вам сделают выгодное предложение о работе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Лев

На этой неделе желательно контролировать сферу финансов, и постарайтесь избавиться от иллюзии, что здесь у вас все благополучно. Сейчас не стоит брать кредиты и влезать в долги, так как вам будет сложно вернуть деньги в срок.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Дева

В сфере финансов установилось равновесие, но необходимо действовать достаточно осторожно, опираясь на хорошо знакомые и проверенные методы. В четверг и пятницу важно не отрываться от коллектива и продемонстрировать лояльность начальству.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Весы

Новых денежных поступлений пока не предвидится, но и жаловаться на свое финансовое положение вам тоже не стоит. В дружеской предновогодней компании вы можете обрести могущественного покровителя. На подарках близким лучше не экономить.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Скорпион

Ваше материальное положение может значительно улучшиться. У вас появится интересная творческая подработка. Вы востребованы и успешны в профессиональной сфере. Так что причин для беспокойства нет.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Стрелец

Поездки на этой неделе не только поднимут настроение, но и будут способствовать заработку. В понедельник ваша сосредоточенность и профессионализм будут оценены должным образом. В выходные стоит отправиться по магазинам и купить подарки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Козерог

На понедельник желательно не планировать деловые переговоры, лучше перенести их на среду. Все ваши действия, предпринятые в это день, будут способствовать улучшению материального положения. Постарайтесь ни с кем не ссориться и не флиртовать на корпоративе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Водолейъ

Постарайтесь придумать новую, плодотворную бизнес-идею, чтобы даже ваш начальник смог оценить ее по достоинству. И тогда вам гарантирована финансовая выгода. Вообще же на нынешней неделе успех в делах будет проявляться медленно. Зато надежно.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Рыбы

В начале недели постарайтесь раздать долги или, напротив, напомнить о себе должникам. В четверг хорошо бы иметь дело только с надежными партнерами. При решении важных вопросов не прибегайте к помощи посредников, а полагайтесь лишь на собственные силы.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
гороскоп
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
﻿
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4042 BYN 2.395 BYN 2.406 BYN
USD
2.122 BYN 2.122 BYN 2.125 BYN
RUB
3.1935 BYN 3.19 BYN 3.199 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с представителями российского медийного сообщества
Все фото

Инфографика

График работы учреждений здравоохранения в декабрьские выходные и праздники В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2018 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны
Лукашенко: необходимо собирать "Хельсинки-2", чтобы успокоить мир
Путин предлагает Лукашенко провести встречу 25 декабря
Политика
Станислав Зась. Фото из архива Рахмон и Назарбаев согласовали кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ
Беларусь завершила переговоры со Швейцарией в рамках присоединения к ВТО
Итоги председательства Таджикистана в СНГ подведут 18 декабря в Минске
Экономика
Фото molva33.ru Проект поддержки экономического развития в 12 районах Беларуси может стартовать в 2019 году
БелАЗ получил компенсацию за незаконное использование его торгового знака
Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики
Происшествия
Фото УГАИ УВД Могилевского горисполкома В Бобруйске легковушка сбила двух пешеходов, один погиб на месте
Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников
Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю
Общество
Фото из архива Совмин утвердил программу статистических работ на 2019 год
Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от армии
Сильный снег ожидается по западу Беларуси 16 декабря
Регионы
Фото из архива Более 2,6 тыс. человек приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове
В Минске сегодня зажгут огни на новогодних елках
Рыбная ярмарка в Минске в эти выходные развернется в районе ст. метро "Уручье"
Спорт
Арина Соболенко Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
Волейболистки "Минчанки" вышли в финал Кубка Беларуси
Сборная Беларуси по боксу обладает серьезным потенциалом к Европейским играм - тренер
Технологии
Фото Reuters Google назвал самые популярные запросы 2018 года
Интернет вещей и техношоу: в Минске пройдет форум "Инновационный шторм"
Побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще можно будет онлайн
Культура
Ольга Перетятько. Фото концертного агентства "Berin Iglesias Art Стараюсь любой театр сделать своим любимым - Ольга Перетятько
В Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов примут участие 170 молодых солистов
Новополоцкая публика очень избирательная и современная - Алена Ланская
В мире
Неформальный саммит ЕС пройдет в Румынии 9 мая 2019 года
США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта
Косово приступило к созданию собственной армии
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Валентин Шатравко 17 декабря, 12:00 Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк 11 декабря Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия