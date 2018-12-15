Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Овен

Постарайтесь избегать крупных сделок, лучше отложить их на следующий год. В среду вероятны денежные поступления. Постарайтесь не всё сразу же потратить на подарки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Телец

Во вторник возможны новые денежные поступления, и очень важно грамотно ими распорядиться. В четверг вам придется принимать активное участие в решении рабочих проблем. Если вам предстоит корпоратив, не стоит терять контроль над собой в разгар веселья.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Близнецы

В первой половине недели появится возможность дополнительного заработка. У вас немало творческих идей, которые принесут успех. В четверг старайтесь слышать, что вам говорят, иначе вы легко можете пропустить важную информацию мимо ушей.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Рак

В первой половине недели вероятны определенные трудности и ограничения, связанные с финансами. Но уже к четвергу вы получите прибыль. Финансовое положение изменится в лучшую сторону. Не исключено, что вам сделают выгодное предложение о работе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Лев

На этой неделе желательно контролировать сферу финансов, и постарайтесь избавиться от иллюзии, что здесь у вас все благополучно. Сейчас не стоит брать кредиты и влезать в долги, так как вам будет сложно вернуть деньги в срок.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Дева

В сфере финансов установилось равновесие, но необходимо действовать достаточно осторожно, опираясь на хорошо знакомые и проверенные методы. В четверг и пятницу важно не отрываться от коллектива и продемонстрировать лояльность начальству.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Весы

Новых денежных поступлений пока не предвидится, но и жаловаться на свое финансовое положение вам тоже не стоит. В дружеской предновогодней компании вы можете обрести могущественного покровителя. На подарках близким лучше не экономить.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Скорпион

Ваше материальное положение может значительно улучшиться. У вас появится интересная творческая подработка. Вы востребованы и успешны в профессиональной сфере. Так что причин для беспокойства нет.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Стрелец

Поездки на этой неделе не только поднимут настроение, но и будут способствовать заработку. В понедельник ваша сосредоточенность и профессионализм будут оценены должным образом. В выходные стоит отправиться по магазинам и купить подарки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Козерог

На понедельник желательно не планировать деловые переговоры, лучше перенести их на среду. Все ваши действия, предпринятые в это день, будут способствовать улучшению материального положения. Постарайтесь ни с кем не ссориться и не флиртовать на корпоративе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Водолейъ

Постарайтесь придумать новую, плодотворную бизнес-идею, чтобы даже ваш начальник смог оценить ее по достоинству. И тогда вам гарантирована финансовая выгода. Вообще же на нынешней неделе успех в делах будет проявляться медленно. Зато надежно.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря Рыбы

В начале недели постарайтесь раздать долги или, напротив, напомнить о себе должникам. В четверг хорошо бы иметь дело только с надежными партнерами. При решении важных вопросов не прибегайте к помощи посредников, а полагайтесь лишь на собственные силы.

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