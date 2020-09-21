Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Овен

Вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожидали. В деловых контактах проявите осторожность, нельзя исключать обман и манипуляции, особенно в понедельник. Будьте внимательны, начиная новые знакомства. Люди могут вам откровенно врать и использовать в своих целях. Сейчас лучше общаться с давними друзьями и партнерами. В пятницу и субботу звезды советуют построже относиться к детским шалостям и вообще вплотную заняться вопросами воспитания.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Телец

На этой неделе вы будете обнаруживать в себе всё новые таланты, находясь на пике своей формы и работоспособности. Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит вам преуспеть в важном деле, что значительно повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. В четверг придется выделить время для завершения проекта, который откладывался до последнего момента. В пятницу вы справитесь с семейными вопросами, решение которых раньше вызывало у вас затруднение.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Близнецы

На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. На все ваши вопросы и просьбы вам будут отвечать «да». Так что вы скоро добьетесь желанной цели. Ваш труд оценят по достоинству, вы получите солидную прибыль и весьма перспективное деловое предложение. Самое время воплощать в жизнь свои самые смелые планы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Рак

На этой неделе вы с легкостью добьетесь успеха и в работе, и в личной жизни. Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Здоровье станете крепче, энергии и сил прибавится. Понедельник может оказаться удачным днем для поисков и перемен, в том числе и изменения места жительства. Финансовых проблем не предвидится. В субботу возможен неожиданный и приятный подарок от любимого человека.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Лев

Если вы всей душой заинтересованы в продвижении своей карьеры, то на этой неделе нужно много работать и убедительно выступать на совещаниях и планерках. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты, возникающие на работе. В четверг нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы, это может привести к недопониманию и разногласиям. В субботу последите за тем, чтобы ваши интонации были мягкими, постарайтесь не повышать голос на близких людей, они будут особенно ранимы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Дева

На этой неделе вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь быть тактичнее. Иначе жизнь быстро поставит вас на место. Вторник опасен ссорами и взаимным непониманием, окружающие вас люди могут быть взвинчены и агрессивны. В этот день важно сдерживать негативные эмоции, под их воздействием вы можете натворить лишнего. Во второй половине недели ситуация изменится в вашу пользу.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Весы

Вы полны новых идей и вдохновенно строите планы на будущее, однако не забудьте обсудить их с близкими людьми, их мнение тоже нужно учесть. Вторник опасен обманами и обольщениями. Среда и четверг могут оказаться самыми спокойными днями недели. Субботу желательно посвятить решению личных проблем, иначе отношения с противоположным полом совсем сойдут на нет. В воскресенье не сердитесь из-за пустяков, будьте мудрее и терпеливее.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Скорпион

Жить вам станет приятно и радостно. Все задуманное исполнится, если вы спокойно и четко будете делать свое дело и идти к цели. Вы можете положиться на любимого человека. Поддержите его идею, она принесет позитивные изменения в жизни для вас обоих. Не бойтесь рискнуть. Вас ждет большая прибыль и успех в карьере и настоящее счастье в любви.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Стрелец

Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей она и не сулит. Существенно повысится ваша наблюдательность, что сделает вас в этот период прекрасным психологом. Во вторник и среду будет много общения, знакомств, важных встреч и переписки. В четверг возможны искушения и иллюзии. Снизьте на работе нагрузку до разумного минимума, по возможности отдохните. Выходные проведите активно и упадок сил и грустное настроение останутся позади.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Козерог

На службе у вас сейчас происходят важные и благоприятные для вас события, вы имеете все шансы отличиться, получить повышение или найти новую престижную работу. Однако имейте мужество признаться себе и начальству в том, что вы умеете, а чего не умеете делать, так как надеяться на чью-то помощь не придется. В середине недели вы можете столкнуться с интригами коллег или с недоброжелательным отношением окружающих.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Водолей

На этой неделе многие планы, связанные с работой, удастся воплотить в жизнь. Не исключены проблемы юридического характера, но ваши волнения будут беспочвенными и быстро улягутся. Благоприятная неделя для новых знакомств и попыток устроить свою личную жизнь. На горизонте объявятся и старые друзья. Однако у них могут быть и скрытые мотивы. Не торопитесь открывать им объятия.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября Рыбы

Ваших сил и авторитета хватило бы на многое, но не стоит распыляться, иначе можете забыть и не сделать что-то важное. Среда - удачный день для поступления на новую работу, для презентаций и для публичных выступлений. В четверг сложившаяся ситуация может потребовать от вас серьезности и сосредоточенности, будет просто необходимо продумать свои действия, а затем приступать к решению конкретных задач. Вам необходимо строже обычного относиться к своим мыслям, словам и поступкам. Меньше говорите, больше делайте.

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