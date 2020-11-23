Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Овен

На этой неделе вам не рекомендуется менять привычную сферу деятельности. Хотя не исключена перемена мест: переговоры о переезде в новое помещение или открытие филиала в другом городе. Если вы хотите продвинуться по служебной лестнице, старайтесь излагать свои мысли предельно кратко. Знакомые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни, и лучше никому больше про это не говорить. Пятница подходит для примирения и восстановления утраченных любовных отношений.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Телец

На этой неделе сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, иначе вам станет скучно на работе и дома. Старайтесь сдерживать негативные эмоции и не обижать близких резкими словами. Обсуждайте с окружающими спорные вопросы; уступив в мелочах, вы сможете серьезно выиграть в целом. В среду на работе не исключены авралы и проверки. В субботу удачны поездки и путешествия. Воскресенье лучше провести дома, где вы сможете отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Близнецы

Именно сейчас вы имеете все шансы решить главную проблему своей жизни, которая тяготит вас не один год. Судьба сама подскажет вам выход из ситуации. И он будет наилучшим. Доверьтесь божьему промыслу. Вам будет интересно жить, вас ждут незабываемые свидания и встречи. Вы убедитесь, что любите и любимы. Вы почувствуете, что все налаживается и приобретает смысл.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Рак

На этой неделе уходят в прошлое старые обиды и недопонимание, а проблемы, копившееся до недавнего времени, постепенно найдут свое разрешение. Вы сможете начать новые отношения, получить дополнительную профессию, выйти на новый уровень. Помимо авторитета, вы сможете получить и определенную финансовую выгоду на будущее. Работа будет поглощать значительную часть вашего времени. Зато отношения с коллегами вас порадуют.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Лев

Карьерные вопросы будут весьма сложны и грозят поставить вас перед выбором. Желательно не упираться, а предоставить событиям возможность идти своим чередом. Во вторник будет шанс исправить допущенные некогда ошибки. В среду удачно пройдут деловые поездки и командировки. Вторая половина недели ожидается менее продуктивной. В пятницу повышена вероятность безрассудных поступков, действий под влиянием ослепляющих эмоций.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Дева

Вам необходимо учиться принимать помощь и не пытаться все время солировать. Невозможно постоянно нести на своих плечах непосильную ношу. Когда хоть немного научитесь доверять близким людям, почувствуете облегчение. При всей широте вашей натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить заработанные деньги для своих нужд. Суббота - благоприятный день для решения домашних проблем.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Весы

Понедельник будет довольно суетным и напряженным днем. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом, отложите вопрос на несколько дней. В середине недели чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем быстрее они осуществятся. В пятницу вас ждет энергетический и эмоциональный подъем. В выходные постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций из-за пустяков со своими домашними, ни к чему хорошему это не приведет. Лучше отдохните душой в узком кругу друзей.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Скорпион

На этой неделе могут произойти невероятные события, которые изменят ваше мировосприятие и вашу жизнь. Вы встретите свою любовь, примете или сделает предложение руки и сердца. И выбор точно будет правильным. В профессиональной сфере вас также ждет успех и солидная прибыль. В середине недели работа станет интереснее и перспективнее. Важно суметь посмотреть на себя со стороны, более-менее объективная оценка позволит вам добиться успеха. Сейчас ваше время!

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Стрелец

Эта неделя может подарить вам сказочные возможности, если вы не будете забывать протягивать руку помощи близким и друзьям. Ситуация располагает к контактам, сотрудничеству, интересным встречам и дальним поездкам. Семейные проблемы начнут незаметно исчезать. Вы, как магнит, притягиваете к себе удачу. Работа и зарплата вас тоже порадуют.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Козерог

На этой неделе не стоит расслабляться, иначе вы не справитесь с запланированными делами. Придется сосредоточиться. Похоже, вас ждет служебная или налоговая проверка или экзамен. Будьте внимательны к новостям, одна из них может открыть для вас большие возможности. В среду необходимо проявить решительность. В пятницу у вас может случиться небывалый подъем работоспособности, вы многое можете успеть сделать, если не потратите время на развлечения.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Водолей

Вы сейчас видите цель и не замечаете препятствий. Уверенность в себе придает вам силы. Душевное равновесие позволяет идти вперед. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить вас интересной мыслью и явиться истоком глобальных планов. Подумайте о вложении денег в образование, свое или детей. Уделите побольше времени семье.

Гороскоп на неделю с с 23 по 29 ноября Рыбы

В начале недели в борьбе за справедливость постарайтесь избегать ненужных конфликтов и недоразумений. Во вторник звезды рекомендуют не доверять авантюристам и льстецам. В среду прислушайтесь к голосу интуиции, он вас не подведет. Во второй половине недели интересная работа может поглотить вас без остатка. Постарайтесь найти единомышленников среди коллег. Воскресенье - благоприятное время для встречи с друзьями.

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