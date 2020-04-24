Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Овен

Доверяйте, но проверяйте, так как уверения в надежности и вечной преданности могут оказаться не совсем искренни. Не рассчитывайте на партнеров. На этой неделе будут удачны покупки для дома или дачи. Среда благоприятна для переговоров и сделок, причем не обязательно в официальной обстановке.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Телец

Продумайте все основательно, и почти любое ваше начинание окажется выгодным. Ваша деловая активность значительно улучшит финансовое положение. Деньги в ближайшее время лучше вкладывать в недвижимость. Постарайтесь не давать в долг крупные суммы.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Близнецы

Неделя принесет дополнительную прибыль. Вы сможете придумать нечто не просто новое, но и интересное и полезное для многих людей. Так что ваши доходы увеличатся. Можете смело начинать новые проекты.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Рак

Неделя проходит под знаком финансовой стабильности. Особенно удачными для пополнения бюджета могут быть вторник и четверг. Ну а как только денег в кошельке станет больше, то ваше настроение сразу же улучшится.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Лев

Финансовые проблемы заставят несколько ограничить свои желания. Денежные поступления сейчас нестабильны. Не доверяйте предложениям, сделанным во второй половине недели, сколь бы заманчивы они ни были.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Дева

У вас могут возникнуть финансовые неприятности, договоренности грозят быть сорваны. В пятницу вероятны незначительные финансовые поступления, которые позволят скорректировать ваш бюджет. В выходные займитесь онлайн покупками.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Весы

В понедельник вероятны непредвиденные траты, будьте внимательны и осторожны. На этой неделе лучше не рисковать, шансы на успех не так велики, как кажутся. Есть риск расторжения контрактов.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Скорпион

Финансовое положение стабильно, вам вернут старые долги. К тому же вы получите дополнительную прибыль. Друзья могут помочь наладить важные деловые контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы. Вы получите выгодное предложение.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Стрелец

Понедельник может порадовать приятными финансовыми перспективами. Перспективы - это, конечно, не деньги, но все равно неплохо. В среду ваши затраты должны быть максимально разумными. В субботу будут удачными покупки и приобретения, в том числе крупные.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Козерог

Если у вас есть деньги - это еще не все. Главное, чтобы их хватило на долгое время, так как сейчас сложный период в экономике. Поэтому старайтесь преодолеть в себе стремление швыряться деньгами. В целом финансовая ситуация не будет вызывать беспокойства не только у вас, но и у ваших близких.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Водолей

В начале недели вероятны денежные поступления. Далее случится долгое затишье в финансовых делах. Но у этого есть положительный момент - это позволит вам реалистично оценить ситуацию.

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Рыбы

Финансовое положение стабильно, это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Однако не исключены непредвиденные расходы и срыв деловых планов.

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