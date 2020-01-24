Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Овен

Особых проблем в сфере финансовой деятельности не намечается. Но, чтобы вам хватило денег на все проекты и замыслы, нужны единомышленники и спонсоры. В понедельник и пятницу вероятны сложные переговоры и совещания.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Телец

Постарайтесь избегать серьезных трат. При вложении денег в недвижимость внимательно проверяйте документы. Тельцы творческих профессий могут хорошо заработать на этой неделе. В пятницу вероятны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Близнецы

В понедельник возможны крупные денежные поступления. Новые цели придадут уверенности в силах и возможностях. Вас ждут интересные и прибыльные проекты. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над расходами.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Рак

В понедельник вероятны новые денежные поступления, так как вы приложили максимум усилий для достижения финансового успеха. Крупные покупки и приобретения будут весьма удачны в пятницу. В выходные вам, похоже, придется работать. Но это будет хорошо оплачено.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Лев

Финансовое положение на этой неделе обещает быть стабильным, если только вы не станете бездумно тратить деньги. Не стоит поддаваться соблазну купить очень дорогой гаджет самой последней модели, если прежний не отработал еще и двух лет.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Дева

Особо больших денежных поступлений на этой неделе не предвидится, но вам могут неожиданно вернуть долги, на возврат которых вы уже не рассчитывали. Четверг неблагоприятен для коммерческих сделок. В пятницу могут возникнуть проблемы с банковскими картами и он-лайн платежами.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Весы

Бюджет потребует разумного с собой обращения и не потерпит никаких вольностей. Во вторник или в среду можно ожидать новых денежных поступлений. После этого финансовый штиль наступит надолго. Приобретения, сделанные на этой неделе, могут оказаться бесполезными. Так что не оставляйте в магазинах крупных сумм.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Скорпион

У вас наступает весьма успешный и прибыльный период. Причем ваше имя и авторитет будут работать на вас. И вам не придется тратить слишком много времени. Даже небольшой совет или консультация будут щедро оплачены. В конце недели вы найдете очень выгодную подработку.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Стрелец

Подумайте о вложении средств, изучите проценты по вкладам. В четверг будьте внимательны и не опаздывайте. Финансовая помощь родственникам укрепит ваш авторитет. Суббота - хороший день, чтобы купить что-то нужное для дома.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Козерог

События наступающей недели откроют вам глаза на новый источник дохода. В среду не исключена критика со стороны начальства. Не обижайтесь, а примите к сведению. В четверг возможны непредвиденные расходы.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Водолей

Возможно временное затишье в финансовой сфере. Впрочем, это достаточно ответственное время, когда готовится и цементируется фундамент для последующего карьерного взлета. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля Рыбы

Во вторник берегите свои нервы и время и не участвуйте в конфликтах и интригах на работе. Среда удачна для покупок. В четверг вероятны неприятные известия в сфере бизнеса, которые вас огорчат. Желательно в этот день не переходить на новое место работы.

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