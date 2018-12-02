Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Овен

Будьте осторожны и осмотрительны в своих разговорах и действиях, особенно если собираетесь подписать важный договор. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры. Сейчас не время и менять работу.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Телец

Финансовые обстоятельства у вас не блестящие, но вы, похоже, уже отложили деньги на крупную покупку. Посвятите субботу походам по магазинам, может быть, это будет связано с обновлением мебели или бытовой техники.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Близнецы

Вас ждет успех в делах, особенно если вы подойдете к решению профессиональных вопросов нестандартно. Удачными будут покупки и обновление гардероба. Деловые контакты обещают перерасти в дружеские.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Рак

На этой неделе финансовая сторона вашей жизни потребует четкого планирования. В середине недели вероятны расходы, связанные с бытовыми проблемами. В четверг вы проявите себя с лучшей стороны перед начальством.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Лев

Сложная в финансовом плане неделя. Во вторник будет явно больше слов, чем дела. Так что прибыли пока не ждите. Будьте осторожны при обращении с чужими деньгами. Существует риск больше потерять, чем приобрести.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Дева

На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Самыми удачными днями будут вторник и пятница. В среду будьте осторожны, берегите свой кошелек. И не забывайте пин-код от банковской карты.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Весы

Неделя запланированных и незапланированных затрат. Только не спускайте всё на развлечения, в этом случае сложно будет восстанавливать финансовую стабильность. Вовремя проявленные рациональность и здравомыслие помогут вам избежать проблем.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Скорпион

Неделя удачна в финансовом плане. Во вторник или среду могут поступить интересные предложения от деловых партнеров. У вас появится дополнительный источник дохода. Четверг подходит для крупных сделок. В субботу желательно не увлекаться и не терять головы.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Стрелец

Финансовое положение не внушает особого беспокойства, особенно, если вы потрудитесь разобраться в накопившихся делах. У вас появится выгодная подработка. Вероятны денежные поступления во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Козерог

Весьма вероятно, что ваше финансовое положение улучшится. Только не стоит брать кредит и покупать нечто очень дорогое. Также эта неделя будет способствовать созданию, и, может быть, воплощению в жизнь деловых проектов. Не упустите благоприятный момент.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Водолей

Финансовое положение не совсем стабильно, что ограничивает ваши возможности. Расходы могут превысить доходы. Похоже, вы готовы взять автокредит или ипотеку. Сейчас для этого самое время. Деловые партнеры могут предложить разумную помощь.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря Рыбы

Расходы на этой неделе значительно уменьшатся, похоже, вы научились тратить с умом. В четверг и пятницу не стоит начинать никаких дел, особенно с людьми, которых вы не слишком хорошо знаете.

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