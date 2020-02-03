Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Овен

Некоторый ореол таинственности и загадочности на этой неделе вам не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в общении с вами. Использование новых идей и технологий в работе позволят вам добиться важных результатов. В профессиональной сфере будьте внимательны в выборе источников информации, вероятны неточности и искажения. Конфликтную ситуацию в семье в четверг желательно вовремя заметить и обойти. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Телец

Проявите мудрость и сдержанность, а не поспешность и раздражительность. Старайтесь избегать глобальных дел, менее крупные, но более реальные вопросы будут удачно решены. Не поддавайтесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на неоправданный риск. В понедельник желательно не обсуждать серьезных дел с начальством. В четверг возможно подписание договоров, ждите важные деловые предложения. Суббота - прекрасный день для прогулок на природе и похода на каток.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Близнецы

Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, они лишь кажутся глобальными. Вам удастся их легко преодолеть и получить желаемое. Есть перспективы для дальних, возможно, зарубежных поездок. В личной жизни вас ждет много приятных и нежных моментов и дорогих подарков. В выходные постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. Будьте терпимее и терпеливее, сдерживайте свои бурные эмоции.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Рак

На этой неделе постарайтесь быть внимательнее, не допускать ошибок в работе. Начиная со среды, вы будете мыслить на редкость четко и ясно, что будет способствовать зарождению множества идей, которые желательно разделить на реальные и иллюзорные. В конце недели будут удачными поездки и путешествия. Вам необходимы надежность и деловая хватка, позволяющие успешно противостоять оппонентам в любой ситуации. Воскресенье может порадовать приятными событиями.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Лев

На этой неделе вам придется тщательно готовиться к важному совещанию или экзамену. Во вторник стоит проявить немного терпения, чтобы осуществить ваш замысел. Правда, для того, чтобы все действительно получилось так, как вы хотите, понадобится еще немного удачи. Во второй половине недели возможен неожиданный поворот к лучшему в отношениях с окружающими. Ваша обычная коммуникабельность возрастет до невиданных высот.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Дева

Наступила благоприятная неделя для того, чтобы что-то изменить и научиться новому. Вас обязательно посетит озарение, ваша задача - не проспать его визит. Вас ожидает удача в делах и новые партнеры по бизнесу. Хорошо бы сдержаться, когда появится жгучее желание оценить поступки других людей и громогласно их прокомментировать. В четверг вы можете потерять покой и сон, и причина этому будет далека от романтики. Пятница обещает оказаться прекрасным днем для карьерного роста и профессиональных достижений.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Весы

Наступает время плодотворной, но монотонной работы, а именно в ней вы можете проявить себя как сильная личность. Чего не стоит делать на этой неделе, так это менять место работы. Во вторник терпение и труд непременно дадут результат, хотя и отнимут массу сил. На среду не стоит планировать романтических встреч. В четверг и пятницу мирно занимайтесь своим делом, но лишь до тех пор, пока не почувствуете усталости. В этом случае стоит как можно скорее прекратить работу, через силу ничего путного не получится, только ошибок наделаете.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Скорпион

На этой неделе могут обостриться вопросы карьеры и власти, но в результате вы получите прибыль и повышение. Обстановка на работе явно улучшится. Не бойтесь принимать важные решения не только за себя, но и за других. Вы почувствуете, что необходимы начальству и коллегам. Только не будьте падки на лесть, не усыпляйте себя дифирамбами окружающих. Ваши достижения требуют подтверждения практикой, и эта возможность доказать и отстоять свои позиции у вас появиться.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Стрелец

На этой неделе желательно посвятить достаточно времени общению и новым знакомствам. Постарайтесь пересмотреть сложившуюся систему ценностей. Вы будете объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого максимальную выгоду. Стоит сконцентрироваться на главном, отбросив все второстепенное. Во второй половине недели родственникам может понадобиться ваша помощь, предложите ее сами.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Козерог

На этой неделе вы погрузитесь в работу с головой. Отложить не получится. Не провоцируйте своими действиями и высказываниями недовольство окружающих. Вам придется отвечать за свои прежние поступки. Делайте для других только то, что сделали бы для себя, и не занимайтесь самообманом, приукрашивать действительность нынче не стоит. Возможны сложные поездки и напряженные переговоры, но они откроют новые перспективы.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Водолей

На этой неделе большая часть прежних проблем будет преодолена. Вероятна удачная поездка или подготовка к ней. В понедельник лучше повременить с началом новых дел и проанализировать ситуацию в личной жизни. В среду могут проявиться ваши скрытые способности. Четверг обещает настроить вас на принятие кардинальных решений. В пятницу интересные идеи могут возникнуть внезапно, постарайтесь не отвергать их сразу, среди них будут полезные.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Рыбы

На этой неделе вы почувствуете, что востребованы и нужны как на работе, так и дома. Нынче, используя такие качества, как чувство такта и здравый смысл, вы сможете достичь воистину блестящих результатов. Но постарайтесь реально оценивать свои силы и возможности и брать на себя только тот объем работы, с которым вы справитесь без ущерба для здоровья. Четверг благоприятен для поиска новой работы или дополнительного источника доходов. В субботу и воскресенье будьте умереннее в бытовых хлопотах.

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