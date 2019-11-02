Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Овен

В первой половине недели вероятны крупные денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. Деловые встречи в среду пройдут удачно, но оглашать их результаты пока не стоит. Вообще меньше говорите, больше делайте.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Телец

В начале недели не исключены перемены на работе, к которым придется привыкать. Отношения с друзьями могут усложниться на почве некоторых финансовых противоречий. В конце недели подвернется возможность нового заработка.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Близнецы

Финансовое положение стабильно и беспокойства не вызывает. Ваш авторитет на работе растет. У вас даже появится новый источник дохода. Так что можете порадовать себя и своих близких приятными и дорогими подарками.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Рак

Вы успешно справить со всеми рабочими вопросами и сможете проявить свои знания и таланты. Только не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. В пятницу вероятны значительные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Лев

В понедельник вам может сопутствовать удача в рискованных делах. Можно заняться как раз тем, на что раньше у вас не хватало смелости. В четверг постарайтесь разобраться со старыми долгами и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Дева

Не бросайте деньги на ветер, даже если хочется. Сейчас не время делать дорогие покупки и брать кредиты. В среду возможны финансовые поступления, но вас может слегка озадачить размер полученной суммы. Небольшие покупки, сделанные в четверг, будут удачными и практичными.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Весы

На этой неделе не все ваши финансовые ожидания могут оправдаться. Есть риск денежных потерь из-за собственного легкомыслия или лени. Не носите при себе больших сумм наличными, лучше пользуйтесь банковской картой. В пятницу хорошо бы пройтись по магазинам.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Скорпион

Не торопите события. Сейчас имеются почти все предпосылки, необходимые для создания прочного финансового фундамента. Вас ждет солидная прибыль. Надо лишь спокойно, но упорно идти к цели. Удачно пройдут все биржевые и банковские операции.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Стрелец

Возможно появление новых и необычных источников дохода. Вы ведь готовы ударно поработать, чтобы получить солидную сумму. В среду вы узнаете весьма полезную для вашего бизнеса информацию. Начальство будет вами довольно.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Козерог

В финансовом плане неделя достаточно удачна и стабильна, за исключением воскресенья, когда желательно не планировать серьезных покупок. В среду могут поступить интересные финансовые предложения. Возможно, вы даже захотите поменять работу.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Водолей

Не тратьте больше, чем зарабатываете. Помните, что деньги, взятые с кредитной карты, придется отдавать, причем вовремя, иначе вы переплатите проценты. Могут возникнуть определенные трудности в продвижении бизнеса, особенно во второй половине недели. В выходные будут удачными покупки, сделанные через интернет.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября Рыбы

Эта неделя позволит стабилизировать ваше финансовое положение. Среда - хороший день для деловых встреч и переговоров. Новые денежные поступления стоит ждать в четверг. В пятницу при необходимости можете рассчитывать на материальную помощь друзей.

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