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05 июня 2020, 18:09

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Овен

Понедельник может преподнести вам приятный сюрприз, незапланированные деньги будут весьма кстати. Потратьте их на себя. У вас может сложиться впечатление, что судьба будет продолжать баловать вас и дальше, но это грозит оказаться заблуждением. Так что хотя бы часть суммы отложите.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Телец

В первой половине недели, несмотря на все ваши усилия, расходы все-таки будут преобладать над финансовыми поступлениями. Не увлекайтесь кредитными картами. Отдавать деньги все равно придется, даже если через сто дней. Четверг предоставит вам хорошие перспективы для дополнительного заработка.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Близнецы

Можете рассчитывать на интересную работу и дополнительную прибыль. Сейчас у вас успешный период. К тому же любимый человек готов сделать вам дорогой подарок, например, оплатить совместное путешествие.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Рак

В понедельник или во вторник возможны новые денежные поступления, причем весьма крупные. В пятницу постарайтесь все продумать, прежде чем говорить, так как вероятны недоразумения во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Лев

Ни падений, ни особых взлетов в карьере пока не намечается. Приобретения этой недели с немалой долей вероятности лягут мертвым грузом, так стоит ли на них тратиться? В пятницу новый деловой партнер может не на шутку увлечь вас своими идеями.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Дева

Стабильность вашего материального положения можно не подвергать сомнению. На работе не исключены позитивные перемены. В субботу могут быть удачными практически все ваши приобретения, они будут служить вам достаточно долго.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Весы

Финансовое положение нестабильно, следует как можно жестче контролировать свои расходы. Впрочем, в четверг можно рассчитывать на премию. В пятницу может поступить весьма заманчивое предложение.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Скорпион

Для вас будут важны партнерские отношения, они обещают солидную прибыль. Ваш авторитет растет, у вас появятся новые интересные проекты и богатые заказчики. Так что вы сможете побаловать себя и приобрести что-то давно желаемое, даже экзотическое.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Стрелец

Ваши финансовые ресурсы скоро пополнятся. Подготавливая фундамент для нового дела, продумайте всё вплоть до мелочей. Во второй половине недели вероятны интересные деловые предложения. Лучшие дни для переговоров, экзаменов и совещаний - вторник и четверг.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Козерог

На этой неделе в финансовой сфере не намечается ни больших проблем, ни значительных успехов. Расходы и доходы будут сбалансированы, что позволит вам особенно не задумываться над денежными проблемами. Все банковские вопросы вы сможете решить онлайн.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Водолей

В понедельник и вторник может появиться приличный дополнительный заработок. В среду будут конструктивными деловые встречи и переговоры, возможна удачная сделка. В воскресенье вам, похоже, придется платить, причем не только за себя.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня Рыбы

Финансы сейчас ограничены, но потерпите еще немного. Во второй половине недели положение измениться в лучшую сторону, вы даже сможете отдать долги. Хорошая неделя для приведения в порядок документации, сдачи отчетов и подведения итогов. Суббота полна трат и обольщений, лучше обходить их стороной.

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