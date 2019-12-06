Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Овен

Финансовое положение стабильно. Но, если вы хотите хорошо отметить новый год, сейчас лучше не тратить лишнего, а отложить – на праздничный стол и подарки для близких.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Телец

Финансовое положение обещает порадовать, но для этого необходимо приложить определенные усилия. Старайтесь внимательнее относиться к своим должностным обязанностям. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. В конце недели вероятны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Близнецы

Необходимо основательно подготовиться к предстоящим праздникам, у вас есть все шансы провести их весело и приятно. Тем более, что под конец года вас явно ожидает дополнительная прибыль и интересные деловые предложения.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Рак

Вы рискуете переоценить свои возможности и довести свой кошелек до полного истощения. Пожалейте беднягу, постарайтесь не тратиться на всякие пустяки. Вторник и среда - самые напряженные дни на работе, зато вы сможете проявить себя. Только не опаздывайте.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Лев

Если ваш бюджет трещит по швам, то пришло время использовать кредитую карту. Только не увлекайтесь. И не тратьте больше, чем сможете отдать в беспроцентный период. Выходные - удачное время для приобретения компьютерной или бытовой техники.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Дева

Главным объектом ваших забот может стать денежный вопрос. Но ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем. Так что не жадничайте. В четверг и пятницу не исключены трудные переговоры, важные совещания и подготовка отчетов.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Весы

В начале недели лучше позабыть о новых идеях в бизнесе и коммерции, не стоит также заключать новые контракты, они не принесут желаемого результата. В пятницу во второй половине дня возможны важные финансовые новости.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Скорпион

В целом неделя стабильна и порадует вас солидной прибылью. Во вторник будут удачными заключенные договора и сделки. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Стрелец

Постарайтесь быть осторожнее в финансовых операциях, проверяйте надежность партнеров. В среду можно ожидать дополнительный доход. В четверг вероятны выгодные сделки.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Козерог

В первой половине недели по независящим от вас обстоятельствам вы можете лишиться выгодных контрактов и перспектив. Но не падайте духом, скоро перед вами откроются новые возможности. И у вас появится шанс исправить свое материальное положение. В выходные будьте осторожны с чужими деньгами.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Водолей

Во вторник вы успешно реализуете свои финансовые идеи, если будете настаивать на воплощении своего плана, а не спустите все на тормозах и не отложите на другой раз. Ко второй половине недели можно приготовить большой кошелек для заслуженно заработанных денег.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря Рыбы

Постарайтесь избегать конфликтов на работе. Иногда лучше уступить, чем добиться своего, но со всеми поссориться. При вложении денег в недвижимость внимательно проверяйте договоры и счета. Пятница может разочаровать полученными результатами. Зато в воскресенье вас ждут удачные покупки.

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